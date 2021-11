Ingetogen afscheid

Tijdens de coronacrisis zijn concerten geen optie voor rockband Golden Earring. Dit jaar komt uit dat een van de centrale bandleden van het eerste uur, George Kooymans (zie foto), aan de ongeneeslijke spierziekte ALS lijdt. Een tournee blijkt niet meer mogelijk, waardoor het laatste concert in 2019 onbewust hun laatste is gebleken. Als alternatief afscheid maakt regisseur Marcel de Vré in samenwerking met de NTR een tweedelige docu over zestig bewogen jaren.

De meeste bands kunnen slechts dromen van zo’n wonderlijke leeftijd, zelfs bij leven en welzijn van de leden. Alleen The Rolling Stones, die een jaar later in 1962 beginnen, komen bij de prestatie van Golden Earring in de buurt. De documentaire That Day onthult de reden van het langdurige succes: de focus op professionele keuzes en wederzijds respect, zonder blind mee te varen op de commerciële waan van de dag. Ondanks enkele hits blijft de grote doorbraak in Amerika achterwege om een vergelijkbare reden. Hun eigenzinnigheid maakt hen ook te compromisloos controversieel (denk aan een videoclip met aangerande non). Daarnaast staat heimwee een lang genoeg verblijf in het buitenland in de weg.

Voordat deze inzichten zich openbaren, zullen ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .