Pieter Derks wint Groot Dictee

Hilversum

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1 is bij de prominenten gewonnen door Pieter Derks. De cabaretier maakte in totaal vijf fouten. ‘Ik hoop dat ze het goede nakijkblaadje hebben gebruikt’, reageerde hij lachend in de uitzending van De Taalstaat. Het evenement werd live gepresenteerd vanuit de bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Prominenten en luisteraars van De Taalstaat mochten, anders dan vorig jaar, weer op locatie meeschrijven. De winnaar kwam uit de groep luisteraars en was Suzanne Voets. Zij maakte drie fouten. Gemiddeld werden er elf fouten gemaakt. Bij de prominenten waren dat er negentien. <

