Viral: Máxima omhelst zieke, trouwe fan. ‘We mogen trots zijn op onze koningin’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: José, een trouwe fan van het koningshuis en groot fan van koningin Máxima, heeft te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Dit zorgt voor een emotionele ontmoeting tussen deze vrouw en de koningin, die is vastgelegd op video.

Koningin Maxima omhelst fotografe José tijdens haar bezoek aan het hoofdkantoor van AFAS in Leusden.

Koningin Máxima was afgelopen week op werkbezoek om het nieuwe hoofdkantoor van AFAS Software in Leusden te openen. Trouwe fan en fotografe José stond buiten klaar om de koningin te zien. José werkt voor de website modekoninginmaxima.nl en volgt koningin Máxima al jaren om outfits te fotograferen. Ze heeft kort geleden te horen gekregen dat ze borstkanker heeft en daardoor is het niet zeker wanneer ze koningin Máxima weer gaat zien.

Koningin Máxima heeft dit verdrietige nieuws ook te horen gekregen en gaf José een stevige omhelzing in Leusden. ‘Ik ga u missen’, zei de koningin tegen José. De video die van het moment gemaakt is gaat het hele internet over.

Royaltyjournalist Josine Droogendijk (@josineevers op Twitter) is ook vaa..

