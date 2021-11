Lockdowns komen hard aan in Curaçao

De coronapandemie hakt er op Curaçao hard in. Het eiland is voor een groot deel afhankelijk van toerisme, maar de toeristen komen niet meer. Een andere grote werkgever, de olieraffinaderij, ligt ook stil door COVID-19. Meer dan de helft van de 160.000 inwoners is werkloos op het moment dat Wensly Francisco in de zomer van 2020 op het eiland komt. Een derde van de Curaçaoënaars heeft niet genoeg geld om eten te kopen.

Francisco, die zelf op het eiland geboren is, volgt een jaar lang verschillende mensen op het eiland. Hoe komen zij de lockdowns door en wat zijn hun persoonlijke crises? Zondag wordt de eerste aflevering van de serie Rauw Curaçao uitgezonden, met als thema ‘help elkaar’.

Zo gaat hij kijken bij de voedselbank, waar vijfduizend..

