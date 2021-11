Nog altijd actueel

Vanaf 2012 is het verschijnen van de nieuwe cd gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is dat ‘beroepen’ en de titel van het daarbij aansluitende Kinderen voor Kinderen-liedje ‘Worden wat je wil’. Vanavond is de mogelijkheid de liedjes (en, niet onbelangrijk, dansjes) te leren kennen via Kinderen voor Kinderen: De Grote Show. Al zullen veel kinderen al het nodige voorbij hebben zien komen via de clips en vlogs op het YouTube-kanaal van het kinderkoor.

In deze tv-uitzending wordt alles samengevoegd tot één film. Indirah en Olivier kijken met weemoed terug op het kamp dat net achter de rug is. Ze appen met elkaar, omdat Olivier op het punt staat te verhuizen. In hun app-wisseling halen ze herinneringen op, die v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .