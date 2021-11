Stap uit de schaduw

In dat ene zinnetje schuilt het hele karakter van het personage: een vrouw die weet dat het leven meer is dan een verzameling keuzes, die ten goede of ten kwade haar plek in heeft genomen in de schaduw van haar man en daar ook de verantwoordelijkheid voor wil nemen. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Meg Wolitzer uit 2003. Het verhaal begint op de ochtend dat auteur Joe Castleman, even gelauwerd als narcistisch, wakker wordt gebeld vanuit Zweden. Hij heeft, volkomen naar verwachting, de Nobelprijs voor de Literatuur gewonnen en wordt uitgenodigd om in Stockholm de prijs in ontvangst te nemen. Het echtpaar reist met hun oudste zoon David af naar Europa, waar langzamerhand sluimerende spanningen het feest steeds meer verstor..

