Buschauffeur als redder

Het is een heftige video die een paar dagen terug is gedeeld op TikTok. Je kijkt mee met de beveiligingscamera’s van een bus uit de plaats Guangzhou, een stad in de Zuid-Chinese provincie Guangdong. Een vrouw loopt met haar kleuter op de Pearl River-brug. Deze brug is niet ingericht voor voetgangers, dus ze loopt op een plek waar ze niet moet zijn. Je ziet dat ze aanstalten maakt om van de brug naar beneden te springen. De buschauffeur bedenkt zich geen seconde en zet de bus naast de moeder stil, gooit de deuren open en grijpt de vrouw en haar zoontje vast. Zo voorkomt hij dat ze over de rand verdwijnen.

Op de video is te zien dat passagiers zich over het kind ontfermen en het de bus in dragen, terwijl de buschauffeur bij de vrouw b..

