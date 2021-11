Bestuurder Taco Dankers van Ongehoord Nederland weg om Jodenhaat

Taco Dankers vertrekt als voorzitter van de raad van toezicht van omroep Ongehoord Nederland (ON). Woensdag ontstond er ophef over het feit dat hij ook bestuurslid is van de antisemitische denktank Gefira.

Den Haag

Binnen ON, de omroep van voormalig verslaggever Arnold Karskens, had Dankers als bestuurder een invloedrijke rol op de achtergrond. De raad van toezicht gaat niet alleen over de koers en het functioneren van de directie, maar beslist ook over de besteding van 3,6 miljoen euro publiek geld die de nieuwe omroep krijgt zodra volgend jaar de uitzendingen beginnen.

NRC Handelsblad belichtte woensdag Dankers’ rol bij Gefira. Deze organisatie maakt in een recente nieuwsbrief pagina’s lang Joden verdacht, onder andere door hun loyaliteit aan de landen waar ze wonen te betwijfelen. Ook houdt de stichting Joden verantwoordelijk voor de slavernij.

Dankers verdedigde op Twitter het apartheidssysteem van Zuid-Afrika. De komst van grote aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .