Is daar iemand?

Een interessante, maar ook enigszins onbevredigende zoektocht met als belangrijkste vraag of er in dit universum meer intelligent leven is dan alleen de mens.

De afgelopen maanden waren twee van de rijkste mannen ter wereld in het nieuws. Het gaat om Jeff Bezos en Elon Musk, respectievelijk bekend geworden als CEO van Amazon en Tesla. De heren willen de miljarden die ze verdienen investeren in het verkennen van de ruimte. Is er leven mogelijk op de maan of op Mars? Een omgekeerde nieuwsgierigheid en verkenningsdrift blijft ook steeds de kop opsteken. Niet of er menselijk leven mogelijk is in de ruimte, maar of er leven vanuit de ruimte geïnteresseerd is in wie wij mensen zijn.

Presentatrice Georgina Verbaan pakt deze zoektocht op in Ben ik hier alleen?. In de eerste aflevering richt ze haar pijlen op de Nederlandse context. Hoe groot is ons universum eigenlijk en hoe waarschijnli..

