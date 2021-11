Anne-Mar Zwart ging door een langdurig zwangerschapstraject: ‘Ik misgunde vrouwen hun baby’s nooit’

Hilversum

De kans is groot dat er in iedere schoolklas wel een kind zit dat door middel van ivf of ICSI ter wereld is gekomen. Bij 1 op de 20 zwangerschappen is er namelijk zo’n vruchtbaarheidsbehandeling nodig, zegt een arts in de recent verschenen podcastserie ‘Willen jullie geen kinderen?’, een persoonlijk project van EO-presentatrice Anne-Mar Zwart. Toen zij en haar man Roger in het voorjaar van 2018 stopten met anticonceptie, gebeurde er lange tijd niets. Na medische onderzoeken bleek Zwart cysten op haar eierstokken te hebben en het zaad van haar man ‘minimaal te bewegen’. Ook zij kozen noodgedwongen voor een intensief ICSI-traject, waar Zwart nu een podcast over gemaakt heeft. Het traject had uiteindelijk overigens een prachtig res..

