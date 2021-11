Waarom plaatste Elon Musk een mysterieus Chinees gedicht?

Het gebeurt wel vaker dat Tesla-topman Elon Musk viral gaat met zijn tweets. Zo kunnen cryptomunten omhoog schieten of juist instorten als Musk er een klein berichtje aan wijdt. Dinsdag plaatste Musk echter een opvallend cryptische tweet, waar men met name in China maar niet over uitgepraat raakt.

De tweet begint met het woord ‘Humankind’ in het Engels, maar bestaat daarna uit Chinese tekens. Het blijkt een ingekorte versie van een oud Chinees gedicht te zijn. Het originele gedicht beschrijft de relatie tussen twee broers van een adellijke familie tijdens de oorlogen van het tijdperk van de Drie Koninkrijken.

Iedereen in China kent het gedicht, omdat het wordt geleerd op de basisschool. Het gedicht laat zien hoe belangrijk het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .