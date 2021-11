Vanavond op televisie: Laatste kans op onderdak

Overlastveroorzakers: in zijn werk als agent had Dwight van van der Vijver er achttien jaar lang dagelijks mee te maken. In het programma Welkom in… Containerdorp trekt hij zijn politie-uniform uit om als gewone burger te ontdekken wie de mens achter de overlastveroorzaker is.

Containerdorpen zijn speciale woongemeenschappen waar overlastveroorzakers of daklozen kunnen wonen. In Nederland zijn er tien van zulke dorpen. Veel bewoners die Van van der Vijver ontmoet, wonen er al jaren, maar in principe start het leven in een containerwoning met een jaarcontract. Zo kunnen bewoners laten zien dat ze kunnen wonen zoals het een goed huurder betaamt.

Bij Karace is het nog maar de vraag of hij dat kan. Op het terrein in Eindhoven, waar twaalf containerwoningen staan, heeft hij het te bont gemaakt. Hij is binnen aan het barbecueën en terwijl de rook naar buiten kringelt, weigert hij de deur open te doen voor de beheerder van het containerdorp. Eén brandweerauto en drie politiewagens moeten eraan te pas komen om he..

