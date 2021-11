Vanavond op tv: Zo is het om de eerste lingeriezaak van Irak te runnen

Een lingeriezaak runnen in Iraaks-Koerdistan is wel wat anders dan een lingeriezaak runnen in Nederland. Dat weet de Koerdisch-Nederlandse Shapol Majid maar al te goed, blijkt uit de documentaire Up to G-cup, die de EO uitzendt. In 2014 opende ze als eerste een lingeriewinkel in de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak, in de stad Suleimaniyah.

Majid kwam in 1996 als vluchteling naar Nederland. Na een aanval van Saddam Hoessein op de Koerden besloot haar vader met zijn gezin te vluchten. ‘Na de zoveelste oorlog in Irak had mijn vader zoiets van: het komt nooit goed met dit land.’ Majid was 17 jaar toen het gezin vluchtte, maar haar thuisland bleef trekken.

De Koerdische woont nu met haar Nederlandse man en twee dochters in Utrecht. Op een gegeven moment besloot ze in Koerdistan een eigen zaak te beginnen. Toen een vriendin haar een keer vroeg of ze een beha uit Nederland wilde meenemen, realiseerde Majid zich dat een lingeriezaak een gat in de markt was. In de film Up to G-cup brengt regisseur Jacqueline van Vugt in beeld hoe Majids werk in Noord-Irak eruitziet.

Het winkelce..

