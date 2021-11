Blij met een negatieve zwangerschapstest: een foto die je niet vaak ziet

Een stel in een opgetogen stemming vanwege een negatieve zwangerschapstest. Dat zie je niet vaak op internet. (beeld instagram)

‘Ik heb dit beeld nog nooit gezien. Een volwassen koppel dat dolgelukkig een negatieve zwangerschapstest vasthoudt. Jij wel?’ Die vraag stelde de Nederlandse Vera Camilla afgelopen week op Instagram (@veracamilla) bij een foto van haar en haar partner Jeff. Twee gelukkige glimlachen, een opgeheven zwangerschapstest van een merk met een blauw dopje: een bekend beeld op sociale media. Maar dit keer stond de tekst ‘niet zwanger’ op het staafje.

Een negatieve uitslag van een zwangerschapstest is voor sommige mensen, zoals Vera en Jeff op dit moment, de gewenste uitslag. ‘We zijn gelukkig samen, maar we willen geen kinderen. De negatieve test voelde als een gigantische opluchting.’ Dat deelde Vera met haar ruim 216.000 volgers op Instagram. In..

