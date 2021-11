Heeft het al een plekje?

‘We weten allemaal dat we eens zullen sterven. Maar dat betekent niet dat het verdriet niet intens is als dat dan gebeurt’, zegt rouwdeskundige Manu Keirse. Volgens hem is het doodzwijgen van herinneringen aan een overleden persoon een groot probleem in de samenleving, want juist in die herinneringen leeft iemand voort. Hoewel het ophalen van herinneringen met anderen of tastbare aandenkens in huis veel troost kunnen geven, kunnen ze ook juist symbool staan voor de leegte die er nu is.

Corry Burgers (92) was 66 jaar getrouwd met Harry, toen hij twee jaar geleden stierf. De aanblik van zijn lege stoel is nog steeds moeilijk, maar tot haar verrassing krijgt ze toch weer zin in het leven. Met dank aan haar kinderen, die elke dag even op ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .