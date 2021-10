Klimaatactie op TikTok, hashtag #ClimateAction al meer dan 200 miljoen keer bekeken

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: jongeren op TikTok komen in actie voor het klimaat.

De aandacht voor het klimaat neemt onder jongeren steeds meer toe. Zo ook op TikTok. Onder de hashtag #ClimateAction nemen de TikTok-video’s met een hoog tempo toe. De hashtag is al meer dan 200 miljoen keer bekeken.

Onder de hashtag staat de tekst: ‘De klimaatcrisis is hier, en het is aan ons om daar iets aan te veranderen. Laten we samenwerken voor een betere toekomst voor ons allemaal.’

Verschillende TikTok-accounts plaatsen video’s omtrent het klimaat en wat je in je eentje zou kunnen betekenen voor het klimaat. Het TikTok-account @action4climate, met meer dan 40.000 volgers, plaatst ook TikTok-video’s waarin aandacht wordt gevraagd voor huidige vraagstukken rondom de klimaatcrisis en waarin onderling tips worden gegeven.

Onder de..

