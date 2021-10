Vanavond op televisie: Dromen komen uit

Oude, krakende roestbakken terugbrengen in de originele staat: autohandelaar Mark Brewer en monteur Marc ‘Elvis’ Priestly zetten zich met hart en ziel in om dat te bereiken in Wheeler Dealers op Discovery.

De ogen van de mannen twinkelen als bij jongetjes die een cadeau krijgen, als ze de blauwe Renault 5 GT Turbo zien die ze in deze aflevering in ere willen herstellen. Zeventien jaar zocht presentator Brewer al naar dit racemonster uit de jaren 80, maar tot nu zonder succes. Deze eerste generatie auto’s met turbo van Renault is uiterst zeldzaam of in dusdanig slechte staat dat de autohandelaar er geen gat in zag.

Brewer en Priestly weten er één op de kop te tikken bij Charlotte, die haar werk maakte van het onderhouden van bijzondere auto’s. Charlotte kreeg de Renault 5 een aantal jaren geleden als verjaardagscadeau van haar man met het idee de auto zelf in originele staat terug te brengen, maar ze heeft er de tijd niet voor.

Het blauwe bar..

