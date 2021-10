Viral: Een deepfake-video waarin Mark Rutte een toespraak houdt over de klimaatcrisis

Journalistiek platform De Correspondent publiceerde donderdag een video van een deepfake van demissionair premier Mark Rutte die vanuit het torentje een toespraak houdt. De nep-Rutte, gespeeld door acteur Remko Vrijdag, luidt de noodklok over de klimaatcrisis en doet in de 7 minuten-durende video een aantal stevige uitspraken: ‘Het eerlijke verhaal is dat corona een crisis van kleuterformaat was, vergeleken bij wat ons nog te wachten staat door klimaatverandering.’ De video wordt gebracht als een boodschap aan de premier: ‘Beste Mark Rutte, zo klink je als je #klimaatleiderschap toont’. Aan het eind van de toespraak benadrukt nep-Rutte dat de video niet echt is. ‘Laten we hopen dat deze toespraak snel echt wordt, want dit was ni..

