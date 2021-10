Triggers in de klas

Bart Heeling is leerkracht in het speciaal onderwijs en deelt via LinkedIn een situatie die hij meemaakte in zijn klas. Hij vertelt over een meisje van tien dat de klas komt binnenstormen, terwijl ze net even naar de wc zou gaan. Ze durft niet meer. ‘Meester, de politie is er!’ Meester Bart vertelt dat de wijkagent in het schoolgebouw aanwezig was vanwege een overleg dat hij moest bijwonen. Hij kwam in vol ornaat, zoals ze dat zeggen, en liep door de gang naar de personeelskamer.

De docent vraagt na bij de leerling waarom zij nu enorm schrok van een agent in het gebouw. ‘Omdat ik door drie agenten ben weggehaald bij m’n moeder.’ ‘Dat moet een heftig moment zijn geweest. Weet je nog hoe oud je toen was?’ ‘Iets van zeven, of zes, of v..

