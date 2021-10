Afbrokkelende hoofdstad

Amsterdam viert in 2025 haar 750e verjaardag. Maar er zijn zorgelijke geluiden. De stad piept en kraakt in haar voegen. Scheuren in de muren, ingestorte kades. Paard en wagen zijn vervangen door vuilniswagens en vrachtauto’s, waar de stad niet op is gebouwd. Duikers, onderzoekers, architecten en aannemers strijden tegen de vergankelijkheid.

Er moet een duurzame oplossing komen, maar welke? Onderhoud kost ontzettend veel geld, een probleem van alle tijden. Waar je het repareren van kades, bruggen en straten soms nog even kunt uitstellen, doe je dat. Het is een meerjarenplan. Toch is er geen andere weg terug. We zitten op een kantelpunt. Het herstel kost niet alleen een vermogen, het heeft ook gevolgen voor de bomen die langs de gracht staan en vaak moeten worden verwijderd, omdat ze in de weg staan. En de wortels, die onder de straat doorlopen.

Het verwijderen van de bomen is een mega-operatie, waarbij geprobeerd wordt om de tachtig tot honderd monumentale bomen te sparen. Het zou kunnen dat de wortels zo verweven zijn met hun omgeving, dat de bomen omvallen als zij weg..

