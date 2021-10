Vanavond op tv: 100+ en nog lang niet klaar met plannen maken

Van boerin Laila in het ruige sneeuwlandschap in Noorwegen tot voormalig drummer Viola in het zonnige Los Angeles: de verhalen van de honderdplussers zijn erg divers (hoewel het wel allemaal westerlingen zijn). Ze worden geportretteerd in hun dagelijks leven, maar geven in gesprekken met anderen en met Honigmann zelf ook een inkijkje in hun verleden. Ze zijn allen geboren in of vlak na de Eerste Wereldoorlog en hebben de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Bij sommigen speelt dat nog een rol, zoals bij Mathilde die in 1938 vanuit Wenen naar Frankrijk vluchtte en na de arrestatie van haar man – die ze daarna nooit meer heeft teruggezien – naar de Verenigde Staten kwam. ‘Hitler kon alles van me afnemen, behalve mijn opleiding en mooie h..

