Als je geen cadeautje kunt geven

Nog één week is een sympathieke, deels geanimeerde docuserie van de VPRO in kinderzendtijd Zapp. Elke zondag telt een kind (tussen de tien en dertien jaar) de dagen af in voorbereiding op een spannende gebeurtenis.

Door het besef dat het in Nederland niet vanzelfsprekend goed gaat, leren kijkende kinderen mee te leven met leeftijdgenoten in moeilijke omstandigheden. Dan kunnen ze daar rekening mee houden in hun gedrag en opmerkingen. Zo gaan Dylano en Chalisa in een Thomashuis wonen, voor gezinnen met kinderen met een verstandelijke uitdaging. En door de overstroming in Limburg verliest River al zijn spullen. Hij kijkt uit naar een nieuwe fiets.

Zondagavond staat in de achtste van tien afleveringen de elfjarige Anashya centraal. Haar ouders zitten in de schuldsanering door de toeslagenaffaire. Door de recentelijke aandacht realiseren veel volwassenen zich pas kort welke ravage de Belastingdienst bij tienduizenden gezinnen aanricht. Voor kinder..

