Vanavond op tv: Wat als de dochter van de dominee zelf niet meer gelooft?

Filmmaker Christine Boersma maakte de documentaire Dochter van de dominee als afstudeerproject. Ze ging daarvoor in gesprek met haar broers en haar ouders over hoe het is om op te groeien in een predikantsgezin, over geloof en twijfel, de angst om je ouders teleur te stellen en het maken van eigen keuzes.

De vraag die ze aan broer Tjeerd stelt, zal iedereen herkennen die in een pastorie is opgegroeid: ‘Wat antwoord jij als mensen vragen waar je vandaan komt?’ Als je in je kinder- en tienerjaren meerdere keren bent verhuisd, is dat een lastige vraag. Veel domineeskinderen zullen herkennen dat het niet in elke gemeente even leuk en gemakkelijk is of was.

Tijdens de gesprekken laat Christine haar broers en ouders weten dat ze zich wil uitschrijven uit de kerk. Voor haar ouders lijkt die boodschap niet als een verrassing te komen. Aanleiding voor haar besluit is de verhuizing van haar ouders van Almere naar Emmen. ‘Denk er alvast over na’, had haar vader gezegd. ‘Als wij naar Emmen gaan, kan je kerkinschrijving mee naar Emmen. Je kan iets in A..

