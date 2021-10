Vanavond op televisie: Drank als sluipmoordenaar

Op de bank tussen stapels post en afval, met niets anders in huis dan eieren en flessen jenever, werd het lichaam van Kelly’s vader gevonden. Hij lag al weken alleen in zijn appartement met enkel het sterk vermagerde parkietje Kiko als getuige. Hoe kon het leven van deze ooit zo vrolijke, succesvolle zakenman eindigen in een vervuilde, troosteloze flat? Dochter Kelly (31) vraagt zich in de 2Doc: Alleen met Jenever af: Welke man ging achter haar zieke vader schuil? Op de bank tussen stapels post en afval, met niets anders in huis dan eieren en flessen jenever, werd het lichaam van Kelly’s vader gevonden. Hij lag al weken alleen in zijn appartement met enkel het sterk vermagerde parkietje Kiko als getuige. Hoe kon het leven van deze ooit zo vrolijke, succesvolle zakenman eindigen in een vervuilde, troosteloze flat? Dochter Kelly (31) vraagt zich in de 2Doc: Alleen met Jenever af: Welke man ging achter haar zieke vader schuil?