Vwo-scholiere Fleur (17) schreef een ingezonden brief over Squid Game: ‘Ik krijg er een naar gevoel van’

‘Net terug van een bezoek aan concentratiekamp Sachenhausen zag de 17-jarige vwo-scholiere Fleur Klein op sociale media fragmenten voorbijkomen van de gewelddadige Netflixserie Squid Game. Dat frustreerde haar en ze besloot er een ingezonden brief over te sturen naar de Volkskrant. De brief werd veel gedeeld, met instemming en commentaar.’

Wil je eens vertellen waarom je een ingezonden brief stuurde?

‘Ik was best wel geraakt en gefrustreerd over het feit dat ik een concentratiekamp had bezocht en dat ik daarna al dat nieuws over Squid Game zag. In die serie komt moord en vernedering voor en ik kwam net terug van een plaats waar die vernedering en moord echt gebeurd zijn. Ik dacht: ik wil dat mensen hier even over nadenken, dus waarom stuur ik geen ingezonden brief?’

Heb jij zelf Squid Game of fragmenten daarvan gezien?

‘Ik heb fragmenten gezien, verschillende artikelen gelezen en er met vriendinnen over gepraat. Ik krijg er een naar gevoel van, maar snap echt wel dat het voor andere mensen interessant kan zijn om te kijken naar de onderliggende laag in de ser..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .