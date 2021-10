Mensen zoals jij en ik

100 dagen in je hoofd ontsluit de wereld van mensen met psychische klachten op respectvolle wijze en is daarmee een belangrijk televisieprogramma.

Op een whiteboard in zijn kamer heeft Benno twee vragen geschreven: zie ik degene die het zegt? Heb ik degene aan de telefoon? Als hij twee keer met nee kan antwoorden, dan is de conclusie dat de stemmen die hij hoort niet echt zijn. Het is een realiteit waar hij dagelijks mee te maken heeft. Drie onzichtbare mannen bepalen zijn leven. Zelfs dusdanig dat hij al 27 jaar woont op landgoed De Grote Beek, een locatie van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven. Een wereld die voor veel Nederlanders onbekend is.

Presentatoren Tim den Besten en Nicolaas Veul gaan er 100 dagen als stagiair aan de slag om te kijken of ze meer zicht kunnen krijgen op de mensen die hier wonen en werken.

Eerder deden ze iets vergelijkbaars in het program..

