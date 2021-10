Het rauwe verhaal van Mina

Als je @jeetje_mina op Twitter volgt, krijg je gegarandeerd veel verhalen mee. Over verhalen van onderweg, maar ook over haar familie. Eerder deelde ze over haar opa en oma: ‘Toen mijn opa nog in het jappenkamp zat, kwam er altijd een vrouw stiekem eten brengen. Toen mijn opa eindelijk bevrijd was ging hij naar haar op zoek en is hij uiteindelijk met haar getrouwd en hebben ze 10 kinderen gekregen.’

Deze week schreef ze over haar stiefvader, dat ze werd misbruikt en hoe het haar tot op de dag van vandaag bezighoudt: ‘Verdriet, stress is een aanslag op mijn lichaam. Ik ben 9 kilo afgevallen. En de stem van mijn stiefvader die na elke nacht bezoek als hij klaar was zei: jij bent dom en lelijk en niemand zal ooit van jou houden, is sterker d..

