Arie den Ouden (SGP Staphorst) over vaccineren als christen: ‘Sta met rug tegen de muur’

Ondanks de hoge besmettingscijfers in Staphorst, is lokaal SGP-voorzitter Arie den Ouden niet van plan zich te laten vaccineren tegen corona. ‘Extra maatregelen voor niet-gevaccineerden kunnen terecht zijn.’

Dat zei Den Ouden dinsdagavond in het televisieprogramma Op1, waar hij met Andries Knevel te gast was om te praten over corona in de Biblebelt. Den Ouden laat zich niet vaccineren, omdat je dan probeert ziekte te voorkomen. ‘Terwijl ziekte en gezondheid een bedoeling voor ons leven kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat je gaat nadenken over de waarde van het leven.’

‘Maar waarom mag je dan wel een ziekte behandelen? Waarom moet je het niet laten gebeuren als je het krijgt? Je kunt toch zeggen dat het de straffende hand van God is’, vraagt Op1-presentator Tijs van den Brink zich hardop af. Den Ouden: ‘Nee, dan is het de opdracht om juist medische verzorging te zoeken. Vaccineren is vooruitlopen op een ziekte die er niet is.’

Voor Den Ouden zijn d..

