Vanavond op tv: Moby wil geen dertien-in-een-dozijnbiografie, maar een oprechte zoektocht naar de betekenis van kunst, roem, het leven zelf.

Ter ere van het 25-jarige jubileum van Het Uur van de Wolf passeert een aantal spraakmakende artiesten de revue. In Moby en de Magie van de Mix stelt dance-artiest en debuterend filmmaker Moby zijn eigen zoektocht naar de zin van het leven centraal. Hij doet dat op de surrealistische en eclectische wijze waarmee hij zich ook in zijn muziek onderscheidt.

De allitererende titel geeft een indruk van Moby als artiest. Zoals hij muzikale stijlen door elkaar mixt als dj, doet hij dat in zijn docu met filmische vormen. Interviewfragmenten met surrealistisch filmmaker en inspiratiebron David Lynch wisselt Moby af met archiefbeelden, animaties, liveoptredens, nagespeelde scènes met acteurs of zelfgemaakte vingerpoppetjes, sessies bij de psycholoog en een sublieme bergtopervaring. Een postmoderne potpourri die uiteindelijk samenvloeit in een vreemde eenheid. Moby wil geen dertien-in-een-dozijnbiografie over een onaangepaste kunstenaar, maar een oprechte zoektocht naar de betekenis van kunst, roem, het leven zelf.

De Nederlandse titel mist echter de woordspeling van het origineel. Moby Doc ..

