‘Sien’ uit Sesamstraat overleden

De Belgische actrice Sien Diels (74) is overleden. In Sesamstraat speelde ze 36 jaar lang het personage Sien. Daardoor was ze voor diverse generaties kinderen (en ouders) een bekendheid.

Leuven

Diels studeerde in 1969 af aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en richtte zich aanvankelijk op acteren in het theater. Daarnaast was ze tot haar pensionering acteerdocent, onder andere aan het Conservatorium van Mechelen.

In 1975 stapte ze over naar televisie, om een jaar later een van de vaste personages te worden in Sesamstraat. Deze kinderserie was in de begintijd een Nederlands-Vlaamse productie, met acteurs en actrices uit beide landen. ‘Sien’ runde in Sesamstraat een winkel. Aanvankelijk speelde ze de rol van jonge feministische vrouw, die vaste genderpatronen wilde doorbreken. Ze ontwikkeld..

