Vanavond op tv: Griekse mythe toont hoe je moet overleven in de tbs-kliniek

Kamerling volgde hen drie jaar lang in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Eerder maakte ze de korte film Rusteloze zielen en In het hoofd van mijn zusje, over haar zusje dat op 24-jarige leeftijd onverwachts een einde aan haar leven maakte. Met de documentaire Echo en theaterscènes gebaseerd op het leven in de tbs-kliniek, gaan behandelaren en patiënten vervolgens op tournee langs (film)theaters en instellingen. Het is onderdeel van hun resocialisatieproces om in contact te komen met de ‘mensen van buiten’.

De deelnemers gaan al enige tijd op verlof en zijn er dus al aan gewend om buiten de muren te zijn. Ze zijn onherkenbaar in beeld gebracht. Met Echo wil Kamerling de nauwe blik op de tbs-patiënten en de tbs-zorg, die ..

