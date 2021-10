Zombies op de dansvloer van John de Mol: ‘We hebben te weinig rust gehad, ik begon te hallucineren’

Het is zaterdagavond kwart over negen en er ligt een vrouw bewusteloos op de dansvloer in een evenementenhal in Breda.

Ze heeft ruim negenenveertig uur vrijwel non-stop gedanst voor het tv-programma De Dansmarathon op SBS6. Vlak hiervoor is ze in tranen uitgebarsten. En nu ligt ze hier in haar blauwe legging op de vloer. Omstanders buigen zich over haar heen. Anderen komen aanrennen. De paniek is zichtbaar. Nog drie kwartier te gaan tot het einde van het programma. Op de zender draaien de camera’s weg en wordt een reclameblok ingestart.

De vrouw behoort tot de twintig danskoppels die op dat moment nog over zijn in deze wedstrijd, waarin honderd koppels 50 uur vrijwel non-stop moeten dansen. Winnaar is het stel dat het al die tijd volhoudt ..

