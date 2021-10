Viral: Squid Game in het echt: ‘Annemaria Koekoek zal nooit meer hetzelfde zijn’

Netflix maakte eerder deze week bekend dat de razend populaire serie Squid Game nu al de best bekeken serie ooit is op de streamingdienst. Netflix haakte in op dit enorme succes en haalde een versie van een spel uit Squid Game naar Rotterdam en Maastricht.

In de Koreaanse serie Squid Game spelen honderden mensen met grote schulden op het eerste gezicht redelijk onschuldige kinderspellen, zoals touwtrekken en knikkeren, waarmee ze een steeds groter wordende geldprijs kunnen winnen. De uiteindelijke prijs in de serie loopt in de miljoenen. De consequentie van meedoen is echter dat verliezers van het spel direct worden geëlimineerd.

