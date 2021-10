Een vuist tegen eindeloos consumeren

Filmmaker Kees Brouwer start een beweging die zich verzet tegen het eindeloze consumentisme. In Reaction verbindt hij duurzame ondernemers die samen sterk willen staan voor hun idealen.

De Dutch Design Week van 2021 staat in het thema van de menselijke groeiverslaving. Grote winkelketens vullen de straten van elke stad, de hoeveelheid afval loopt alleen maar op en we kopen meer en meer dingen die eigenlijk overbodig zijn. Filmmaker Kees Brouwer ontwikkelt voor dit evenement zijn eigen idee. Hij probeert in Reaction een netwerk te bouwen van allerlei duurzame ondernemers.

Met zijn busje beplakt met een parodie op het logo van de winkelketen Action rijdt filmmaker Kees Brouwer het land rond om kleine duurzame ondernemers te vragen de handen ineen te slaan. Al op de eerste dag zegt een aantal ondernemers enthousiast toe mee te doen met het project. Trots spuit Brouwer het Reaction-logo op het raam van evenementenlocatie De ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .