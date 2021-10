Vanuit vogelperspectief

De serie Jochem in de wolken is wat lastig te classificeren. Vier afleveringen lang neemt komiek en ‘bijna-bioloog’ Jochem Myjer de kijker mee op een ballonvlucht over Nederlandse natuurgebieden.

Vanavond zweeft hij met luchtballonpiloot Ike over het Limburgse Geuldal. In de volgende afleveringen vliegt hij over de Veluwe, de Biesbosch en het hoge Noorden: Friesland en het Waddengebied. Voor de serie keert de komiek terug naar zijn liefde voor de natuur en biologie. ‘Van kinds af aan ben ik stapelverliefd op onze Nederlandse natuur. Van mijn eerste zakgeld kocht ik een verrekijker om nog beter naar de vogels en de dieren te kunnen kijken. Na schooltijd was ik dan ook vaak in de natuur te vinden’, vertelt Myjer. Die liefde voor plant en dier leidt ertoe dat hij biologie gaat studeren. Maar na drie jaar stopt hij en kiest voor een carrière op het podium. ‘Nu keer ik na 25 jaar optreden voor eventjes terug naar mijn eerste liefde. V..

