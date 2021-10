De Kinderen van Ruinerwold wint Gouden Televizier-Ring

De documentaire De Kinderen van Ruinerwold is de beste televisieserie van het afgelopen jaar. Het programma kreeg de 56e Gouden Televizier-Ring uitgereikt.

De prijs werd uitgereikt door atlete Sifan Hassan, die tweemaal goud won tijdens de Olympische Spelen van deze zomer. Eén van die races werd gekozen als het mooiste televisiefragment van het afgelopen jaar. Naast de Kinderen van Ruinerwold waren Een Huis Vol en Mocro Maffia genomineerd. In een interview voorafgaand aan het gala vertelde de familie Jelies, één van de gezinnen die meedeed aan Een Huis Vol, dat het bijzonder vonden om hun geloof te laten zien in het programma. Het gezin was donderdagavond deels aanwezig.

Naast de prijs voor het beste televisieprogramma werden er diverse andere prijzen uitgereikt. Zo werd André van Duijn gelauwerd als beste presentator en Nikkie de Jager als beste presentatrice. Elise Schaap werd gekoze..

