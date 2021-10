Viral: Modehuis Coach vernielt expres niet-verkochte tassen, ontdekte tiktokker Anna Sacks

Anna Sacks is een Amerikaanse ‘afval-activist’. Ze struint de straten van New York af en duikt, vrij letterlijk, in het afval dat de stad produceert. Op Instagram en TikTok (@thetrashwalker) doet ze verslag van haar ‘trash walks’ om de New Yorkers te confronteren met hun grote hoeveelheid afval.

Via Dumpster Diving Mama, een collega ‘afval-activist’ die haar afvalvondsten online verkoopt, kocht Anna een aantal tassen van het merk Coach. In iedere tas is met een mes een enorme scheur gemaakt. Anna maakte een cynische ‘unboxing video’ op TikTok waarin ze haar aankopen showt. ‘Zoals je kunt zien, is in elke tas gesneden, wat het beleid van Coach is. Dit is wat ze doen met ongewenste koopwaar. Ze geven een werknemer opdracht om er opzettelijk..

