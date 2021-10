Gezin Jelies van Een Huis Vol maakt kans op Televizier-Ring: ‘Veel mensen vinden het heel mooi hoe wij ons geloof laten zien’

Het gezin Jelies uit Tollebeek is een geliefd onderdeel van het programma waarin grote gezinnen hun manier van leven laten zien. Janneke gaat donderdagavond samen met haar man Johan en vijf oudste kinderen naar de uitreiking in Amsterdam. ‘Wij vinden het als gezin een hele eer om genomineerd te zijn.’

Hoe hebben jullie je voorbereid op het Televizier-gala?

‘We zijn er heel druk mee geweest de afgelopen twee weken. We zitten natuurlijk met vijf meiden die meegaan, daar hebben we de afgelopen weken mooie kleding voor uitgezocht. We hebben allemaal mooie jurken uitgezocht en voor de mannen een smoking met mooie schoenen. Vanochtend is de visagie geweest voor de haren. Het is een gedoe, maar we vinden het een grote eer dat we er überhaupt moge..

