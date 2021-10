Asociaal Little Amsterdam

Onze Straat is een boeiend dramaproject waarin bekende en minder bekende filmmakers en acteurs samenwerken. Het eerste seizoen verscheen begin dit jaar en omvat zes korte films waarvan de verhalen los van elkaar te volgen zijn, maar in dezelfde straat plaatsvinden. Inmiddels is het tweede seizoen begonnen, met een vergelijkbaar concept. Alle huishoudens die centraal staan in de zes korte films krijgen bezoek van dezelfde koerier.

Seizoen 2 begint met Little Amsterdam (terug te zien via NPOStart). Deze verrassende film is geschreven en geregisseerd door Jörgen Scholtens, bij veel ouders bekend als Gijs uit Juf Roos. In Little Amsterdam is de kijk op het leven een stuk minder rooskleurig dan in de wonderlijke kinderliedjesserie. Little Amsterdam is de internationale bijnaam van een fictief plaatsje onder de rook van de hoofdstad. Daar hebben ze niet alleen een hekel aan het feit dat ze onder die rook moeten leven. Nog erger zijn die vreselijke toeristen die met het lawaai van hun rolkoffers de straat ‘terroriseren’. Hoewel de sfeer realistisch is, kan er geen misverstand over bestaan dat Scholtens een ironische parabel over xenofobie voor..

