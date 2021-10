Viral: Ode aan sterke vrouwen

Huisarts en journalist Michelle van Tongerloo schrijft op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn regelmatig over haar ervaringen binnen de gezondheidszorg. In haar nieuwste bericht geeft ze een ode aan sterke vrouwen.

Van Tongerloo schrijft over een vrouw die zou sterven aan kanker: ‘Al ontkende ze dat liever. Dat kon ook, in het begin. Ze was jong en kon de kanker gracieus dragen. Haar buik zwol op waardoor mensen dachten dat ze zwanger was. ‘Hoelang nog?’, vroegen ze aan haar, terwijl ze bukte boven het vriesvak van de Lidl. ‘Een paar maanden’, zei ze dan. Tot ik mijn laatste adem uitblaas, dacht ze er zelf achteraan, terwijl de mensen vertederd van haar wegliepen.’

De huisarts schrijft hoe de vrouw een duidelijk doel had om te blijven l..

