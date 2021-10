Vanavond op televisie: Modeltreinen hebben is geen stoffige hobby

De hangar van het Spoorwegmuseum vormt het bouwterrein. André van Duin is de presentator en hanteert dezelfde stijl als in Heel Holland Bakt. Hij haalt zelfs juryleden Janny en Robèrt uit dat programma aan en kondigt de start van de competitie aan op dezelfde toon, maar dan met de woorden: ‘Bouwers klaar? Bouwen maar!’

Het programma laat zien dat je van werkelijk elke hobby een spelprogramma kunt maken. In drie dagen bouwen de teams met elk vijf deelnemers op schaal een modelspoorbaan in een decor. In deze aflevering gaan drie teams aan het werk, volgende week komen de andere drie aan de beurt. Het thema van de week is ‘film’ en elk team kiest één film om uit te werken in miniatuur.

‘Het mooie van deze hobby is dat iets wat jij..

