Viral: Online samen studeren op sociale media

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: studenten helpen elkaar via livestreams op sociale media om zich te concentreren op hun studie.

Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen, moeten veel studenten en scholieren weer wennen aan een vast ritme met lessen en colleges. Na anderhalf jaar corona is het weer schakelen om elke dag naar school te mogen en energie over te houden om thuis ook nog bezig te zijn met studeren.

Studenten lijken hier een oplossing voor te hebben gevonden. Via livestreams op TikTok en Instagram zou de concentratie beter kunnen worden vastgehouden. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te studeren via je beeldscherm. Samen houd je namelijk beter je aandacht vast en is het makkelijker om langer te focussen.

Er zijn websites waar je met studenten van over de hele wereld samen kunt studeren. Via studystream.live zijn er verschillende ‘focusroo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .