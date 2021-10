Viral: Twitter-account How can I make this about me? houdt het internet een spiegel voor

Een Nederlands Twitteraccount dat sinds enkele maanden in de lucht is, werd in korte tijd razend populair. ‘How can I make this about me?’ (@HowcanImakethi1 op Twitter) legt het narcisme van deze tijd pijnlijk bloot. De ondertitel ‘Genoeg over mij, wat vind jij van mij..?’ beschrijft treffend de inhoud van de feed. Het account deelt opvallende Instagram-posts of tweets uit binnen- en buitenland, bekend of onbekend, waarin iemand zichzelf ongegeneerd centraal zet. Daarmee houdt het de navelstaarders, selfiekoningen en narcisten van het internet een spiegel voor. En misschien wel iedere socialemediagebruiker, want is niet veel op internet gebouwd op zelfobsessie?

Wie het account runt is onbekend. In maart van dit jaar is het gestart en inmi..

