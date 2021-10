Positief op nors platform

De hele week wordt er op Twitter plezier gemaakt over de urenlange storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp. Waarschijnlijk stonden ook de servers van Twitter te ronken door iedereen die weinig anders kon doen dan naar een van de weinige nog werkende sociale netwerken te gaan. Er gebeurt echter veel meer op sociale media. En als ik je een advies mag geven: volg Noortje van Lith via @LithNoortje. Noortje is rolstoeler en is een vrolijke en soms gepast scherpe stem op Twitter. Gestaag blijft haar volgersgroep groeien en ze heeft nu al meer dan tienduizend volgers. ‘Dankzij Twitter kan ik mijn stem laten klinken voor anderen en mezelf en dat voelt ontzettend fijn! Zonder had ik geen stem. Ja, alleen binnen mijn familie. Ik kan namelijk n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .