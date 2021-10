De vrouw als afgeleide

Veel in onze wereld is ingericht op de behoeften en het gemak van mannen. Van autogordels tot medicijnen en wc-brillen.

Dat klinkt onschuldig, maar is riskant: een slecht passende autogordel verhoogt de kans om te komen bij een ongeluk. In dit ‘onderzoeksprogramma’ kaarten vrouwen op een originele en ludieke manier deze kwestie aan. Waarom vinden wij het eigenlijk allemaal zo normaal dat de wereld zo is ingesteld? En ook: hoe zou het anders kunnen?

Vrouwen hebben 73 procent meer kans op ernstig letsel bij een ongeluk, omdat autogordels over het algemeen niet getest worden op vrouwen. Er is daarnaast ook een gebrek aan vrouwelijke reanimatiepoppen. Werkkleding die niet goed past, zoals kogelvrije vesten, zorgt voor extra risico’s, bijvoorbeeld op ernstige verwondingen. Het zijn slechts een paar voorbeelden die worden uitgelicht in de vierdelige serie Ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .