‘Ziek veel liefde voor Ruud’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: tranen bij een patiënt in het ziekenhuis.

Terwijl de storing rond Facebook, Instagram en WhatsApp de gemoederen de afgelopen dagen flink bezighield, viel er nog een hashtag op. Op Twitter werd massaal #ZiekVeelLiefdeVoorRuud gedeeld. De hashtag is bedoeld voor Ruud ten Wolde, die voor velen het zonnetje in huis van Twitter is.

Ruud heeft kanker. Voor de derde keer. Toch weet hij ondanks zijn tegenslagen veel volgers te vergaren door zijn positiviteit. Hij schrijft onder andere over zijn twee katten, zijn relatie en zijn nieuwe huisje. Soms is het een tijdje stil. Dan maken zijn volgers zich al snel zorgen, want ze weten allemaal dat het ondanks die positieve berichten niet altijd goed gaat met Ruud.

Op 1 oktober deelde Ruud het volgende berichtje: ‘Ik lig al een week in het zieken..

