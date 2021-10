Vanavond op televisie: Lichaam als medium

In 1946 werd Marina Abramovic geboren in Belgrado, in het toenmalige Joegoslavië. Ondanks dat haar ouders van een hoge sociale klasse waren, was haar jeugd niet bepaald gemakkelijk. Ze is met strikte ouders opgegroeid in een land dat heftig getroffen was door de Tweede Wereldoorlog. Onder het communistische regime was er enorme armoede in het land.

Op jonge leeftijd kreeg Abramovic al een interesse in de kunst. Eenmaal op de Universiteit van de Kunst in Belgrado begon ze zich te verdiepen in performancekunst. Haar lichaam zag ze als haar medium. Ze ontwikkelde een radicale en choquerende stijl. In 1976 voert zij ‘Freeing the Voice’ uit. ‘Ik schreeuw zo hard ik kan om mijn frustratie over alles los te laten. Belgrado, mijn moeder, mijn ops..

