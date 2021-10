Tieners leren begrijpen

De 18-jarige Aleze moet van haar moeder Kitty direct uit school naar huis komen. In het donker de straat op is uit den boze en een avondje stappen is er dus ook niet bij. Aleze wil af van alle regels en haar vrijheid tegemoet, Kitty wil haar dochter koste wat kost beschermen. Het klinkt als een klassiek meningsverschil tussen ouder en kind. Maar hoe kunnen die twee elkaar vinden?

Presentatrice Emma Wortelboer probeert in de nieuwe tv-serie Dat snap je als je ouder bent begrip te kweken en verbinding te zoeken tussen ouder en tiener. Wortelboer heeft het format zelf bedacht.

Aleze baalt van het eeuwige thuiszitten. Ze wil op eigen benen staan, heeft het er zelfs af en toe al over dat ze op zichzelf wil wonen. Ze wil chillen met vriendinnen, plezier maken en de wereld ontdekken. Aleze hoopt dat haar moeder zover komt dat ze haar genoeg vertrouwt om haar eigen keuzes te maken. Moeder Kitty wil daar echter niets van weten. Zij hanteert strikte regels over uitgaan, telefoongesprekken en wel of geen vrienden over de vloer. Het liefst haalt ze haar dochter overal zelf op, zodat Aleze niet met het OV hoeft. Dat doe..

