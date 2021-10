Zonder Facebook, Instagram en WhatsApp gniffelen de twitteraars

Geen twee blauwe vinkjes maandagavond: WhatsApp-berichten werden niet afgeleverd vanaf ongeveer 17.30. Facebook en Instagram konden urenlang ook niet verversen, en dat had alles te maken met een storing bij het gemeenschappelijke moederbedrijf, Facebook. En dus moest dat moederbedrijf zich met de staart tussen de poten melden op ... Twitter.

‘We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen moeite hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten,’ constateerde Facebook. In Nederland stapelden tienduizenden storingsmeldingen zich op. Na etenstijd was de storing nog niet over. Maar de problemen gingen verder dan onze landsgrenzen. Wereldwijd bleven berichten onverzonden, tijdlijnen onververst, en foto’s van uren eerder in beeld staan. Mil..

