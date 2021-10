Viral: Duurzame fashion is trending op TikTok met #fashionrevolution

Afgelopen week vond de Dutch Sustainable Fashion Week plaats. De Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) is een samenwerking aangegaan met de app TikTok om een groot publiek te bereiken en TikTok-gebruikers te inspireren om anders om te gaan met mode en kleding. Nu gaan er verschillende hashtags viraal waaronder tiktokkers hun eigen creativiteit laten zien.

DSFW is de samenwerking met TikTok aangegaan om gebruikers van de app meer bij te brengen over duurzame mode en de huidige fast-fashion-industrie. Het doel is om de vooral jonge gebruikers van TikTok meer te leren over de impact van kledingconsumptie. Tiktokkers en mode-ontwerpers leren hun volgers over de waarde van kleding en laten zien hoe het anders kan.

Via de hashtag #FashionRevo..

